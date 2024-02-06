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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق مالك مقهى للمفتي لاتهامه وآخرين بق. تل وترويع المواطنين بالقليوبية

متهمين
متهمين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، بالقليوبية إحالة أوراق مالك مقهي لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه و8 متهمين آخرين منهم 5 أشقاء، بحيازة أسلحة نارية وذخائر وإطلاق أعيرة نارية ، واتهامهم بقتل شخص بدائرة قسم شرطة قليوب، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين .
 

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم كل من: أسامة ج ر 22 سنة، صاحب مقهى، وعصام ج ر، 45 سنة، عامل، ورضا ج ر ، عامل، وهشام ر ج، 29 سنة، عامل، وجمال س ع، 23 سنة، سائق، ورشاد ج ر 48 سنة، ومحمد د ع، 26 سنة، عامل، وكريم خ م، 28 سنة، وسعيد س س 45 سنة، في غضون شهر إبريل من عام 2022 حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه عمرو ع م بقصد ترويع المواطنين وتكدير السكينة العامة وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر.
وارتكب المتهمون جريمة قتل عمد، إذ إنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا عمدًا المجني عليه عمرو ع م بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا سلاحا ناريا «فرد خرطوش» وذخائر وأسلحة بيضاء «شوم» وتوجهوا إلى محل عمله حتى أشهر الأول السلاح الناري وأطلق صوبه عيارا ناريا استقر بصدره، فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه، وحاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية إطلاق أعيره نارية أسلحة نارية وذخائر ترويع المواطنين جنايات شبرا الخيمة

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