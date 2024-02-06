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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية دفع مخالفات المرور أونلاين وخطوات الاستعلام عنها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

 يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية دفع مخالفات المرور 2024، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية، أو مخالفات نيابة المرور.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية

 توفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية قضاء العديد من الخدمات المرورية المختلفة ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها .

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية

وتوفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

 

خطوات مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية

  1. الاستعلامات
  2. أيقونة مخالفات رخص المركبات
  3. ادخل رقم اللوحة الخاص بالسيارة
  4. اضغط على إجمالي المخالفات
  5. سداد المخالفة المرورية «أون لاين»


كما توفر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، إمكانية سداد المخالفات المرورية، عن طريق الاتي:-

 من الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية الضغط على أيقونة المخالفات

الضغط على أيقونة سداد المخالفات

ملئ خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة

الضغط على عرض المخالفات

الضغط علي المخالفة التي يريد تسديدها

اختيار طريقة الدفع 

الضغط على زر تأكيد

بعهدها تظهر المخالفات المدفوعة

 

 

 

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

1 -  الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .

2 -  اختر أيقونة الاستعلامات.

3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري


دفع مخالفات المرور فوري وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

كيفية دفع مخالفات المرور

 

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