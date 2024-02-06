بالفوشيا الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت ياسمين عبد العزيز، مرتدية فستانا أنيقا باللون الفوشيا يكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وأعلنت مؤخرا الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين العوضي وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير” ولم يتوقع جمهور ياسمين والعوضي انفصالهما بهذه السرعة.