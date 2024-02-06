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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صفقة ممتازة.. أرخص هاتفين من سامسونج في السوق بإمكانات جبارة

أرخص هاتفين من سامسونج
أرخص هاتفين من سامسونج في السوق

أصبح ارتفاع أسعار الهواتف عائقًا كبيرًا لراغبي شراء هواتف ذكية بإمكانات مميزة، حيث شهدت هواتف الفئة المتوسطة زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، مما أجبر البعض إلى الاتجاه إلى شراء هواتف الميزانية المحدودة والتي تضم إمكانات ضعيفة. 

 

وتوفر شركة سامسونج عددًا من الهواتف المميزة المناسبة للشباب والفئة المتوسطة بأسعار ممتازة في السوق، ومن بين هذه الهواتف يأتي Galaxy A14 5G و Galaxy A15 5G اللذان يقدمان إمكانات وقدرات كبيرة مقارنة بسعرهما المناسب لمعظم راغبي الشراء. 

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 5G

وحصل على شاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع 3 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بمستشعرين ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميدياتك، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

 

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و799 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15 5G

ويضم شاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع 3 كاميرات خلفية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع +Dimensity 6100، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

 

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير  One UI 6. 

 

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و33 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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