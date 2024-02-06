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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط تشهد الفعاليات الختامية للمؤتمر الوطني للنشء "بناء جيل"

أسيوط تشهد الفعاليات
أسيوط تشهد الفعاليات الختامية للمؤتمر الوطني للنشء

أكد محافظ أسيوط عصام سعد أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين واستمرار تنفيذ مشروعات وفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في المؤتمر الوطني للنشء "بناء جيل" في نسخته الثانية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمحافظ لتأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بعدد من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية ضمن إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان .


وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا التجمع من النشء الذين يعتبرون أمل الغد وشباب المستقبل لتحدث التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها وسد الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية مقدمًا شكره وتقديره للمشاركة الفعالة لجامعة أسيوط مثمنًا جهود مديرية الشباب والرياضة والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر وسلسلة اللقاءات التي تتم بمراكز الشباب بهدف بناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي لدي النشء للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع .


وأشاد بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها رئيس الجمهورية وما تتضمنه من برامج متعددة للنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتستهدف القرى الأكثر احتياجًا .


وشهد اللقاء محاضرتين لنائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبدالمولى وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط الدكتور سعودي محمد حسن التي تضمنت العديد من المحاور منها القضايا المجتمعية وتعريف النشء بإنجازات الدولة في القطاعات المختلفة وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية واكتشاف وتنمية المهارات القيادية والسعي لبناء الوعي لديهم بشكل صحيح ليكونوا قادرين على استكمال خطط التنمية والبناء وقيادة البلاد في المستقبل، كما تضمن نقاش الطلائع مع المحاضرين عن دور الفرد في التعامل مع قضايا المجتمع، وكيفية التعامل مع الشائعات وحروب الجيل الرابع وحقوق الطفل والقيم المجتمعية والأسرة المصرية والمواطنة وقبول الآخر .


وأكد عبد المولى أهمية بناء النشء فى خلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية، معلنًا دعم الجامعة بكافة كلياتها ومراكزها البحثية والعلمية لتنظيم اللقاءات الشبابية والندوات والفعاليات المتنوعة لصقل خبرات ومواهب الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن وخلق جيل قادر على الحفاظ على مكتسبات التنمية ودعم جهود الدولة فى البناء.

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