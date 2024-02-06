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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حيل بسيطة لاسترجاع بطارية آيفون كما كانت

تعزيز بطارية هواتف
تعزيز بطارية هواتف آيفون

يشكو العديد من مستخدمي هواتف آيفون من قصر عمر البطارية وانخفاضها بشكل سريع، والتي قد تنتج عن بعض الممارسات الخاطئة في الشحن مما يجعلها غير قادرة على العمل بشكل طبيعي. 

 

وبحسب عدد من الخبراء فإن هناك عدد من الحيل والطرق التي يمكنها تعزيز بطارية هواتف آيفون والحفاظ عليها، وبالتالي السيطرة على قصر عمر البطارية، ونعرض عددًا منها فيما يلي : 

 

التحقق من صحة بطارية الآيفون

 انتقل إلى الإعدادات ثم  البطارية ثم صحة البطارية والشحن.

وسوف يقوم هاتفك بتأخير الشحن بنسبة تتجاوز 80% حتى تحتاج إلى هاتف مشحون بالكامل مرة أخرى. ولكن لشحن هاتفك بشكل أسرع. 


ضبط سطوع الشاشة

ومجرد تعديل سطوع شاشة آيفون يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

* انتقل إلى الإعدادات ثم العرض والسطوع. استخدم شريط التمرير لضبط مقدار السطوع الذي تريده.
* افتح مركز التحكم واستخدم أيقونة الشمس لضبط مستويات السطوع.
 

عرض نسبة عمر بطارية الآيفون

توجه إلى الإعدادات ثم  البطارية وانقر على نسبة البطارية. ومنها يمكنك معرفة مقدار البطارية المتبقية في هاتفك بالضبط.

 

استخدم وضع الطاقة المنخفضة

واحدة من أكثر الأدوات المفيدة ضد فقدان بطارية آيفون الخاص بك هي ميزة Low Power Mode.

انتقل إلى الإعدادات ثم البطارية ثم وضع الطاقة المنخفضة. عند التنشيط، سيتحول رمز البطارية إلى اللون الأصفر. ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك ارتداء هذا إلا إذا كانت بطارية هاتفك أقل من 80٪.

 

إيقاف تشغيل خدمات الموقع وGPS 

لإيقاف تشغيل خدمات الموقع بشكل كامل، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم خدمات الموقع.

 

قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi أو AirDrop أو Bluetooth 

وإذا كنت لا تستخدم ميزات مثل Wi-Fi أو AirDrop أو Bluetooth، فمن الأفضل إيقاف تشغيلها لتوفير طاقة البطارية. 

 

إدارة وقفل شاشة آيفون 
تأكد من قفل شاشتك حتى لا تفقد أيًا من طاقة البطارية.

 

 

 

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