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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض مبيعات التابلت عالميًا بنسبة 10%.. وأبل تحافظ على صدارتها للسوق

انخفاض مبيعات التابلت
انخفاض مبيعات التابلت عالميًا

شهدت سوق الأجهزة اللوحية "التابلت" انخفاضًا بنسبة 10% في المبيعات خلال عام 2023 مقارنة بـ 2022، حيث بلغ إجمالي مبيعات الأجهزة اللوحية لهذا العام 135.3 مليون وحدة. 

 

وبحسب أحدث تقرير من شركة بيانات السوق Canalys فإنه على الرغم من هذا التراجع في السوق العالمية إلا أن شركة أبل حافظت على مكانتها الرائدة بحصة سوقية بلغت 40%، مدفوعة بشحن 54 مليون جهاز لوحي.

 

وظلت الحصة السوقية لشركة أبل مستقرة نسبيًا، حيث بلغت 40% في عام 2023، مقارنة بـ 40.4% في عام 2022.. وسجّلت سامسونج، التي احتلت المركز الثاني، 25.6 مليون شحنة، وحصلت على حصة سوقية قدرها 19%، بانخفاض هامشي عن 19.3% مما عقدته في العام السابق.

 

وجاءت شركة لينوفو في المركز الثالث بمبيعات بلغت 9.3 مليون جهاز، حيث تمثل حصة سوقية قدرها 6.9%، بانخفاض طفيف عن حصتها البالغة 7.7% في عام 2022، كما حققت هواوي 8.3 مليون شحنة، وحصلت على حصة سوقية قدرها 6.1%. 

 

أما أمازون، التي باعت 7.7 مليون جهاز لوحي، فقد استحوذت على حصة 5.8%، والجدير بالذكر أن أمازون شهدت أكبر انخفاض في حصتها السوقية، حيث انخفضت من 9.1% في عام 2022، في حين كانت هواوي العلامة التجارية الوحيدة ضمن المراكز الخمس الأولى التي شهدت نموًا، حيث ارتفعت من 4.2% من حصة السوق في عام 2022. 

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انخفاض مبيعات التابلت عالميًا بنسبة 10%.. وأبل تحافظ على صدارتها للسوق

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