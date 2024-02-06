عودة فيروز وأنور وجدى للغناء في معرض الكتاب

جاءت الطفلة الموهوبة كادى ثابت التى تقلد الطفلة المعجزة فيروز من الإسكندرية لعرض فقرات فنية من اسكتشات فيروز الغنائية ؛ في معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تفاعل الجمهور معها قبل دخولها قاعة العرض واستقبلوها عند باب دخول زوار المعرض وقامت بعرض فقرة فنية لهم وسط تصفيق الجمهور لها.



كشفت كادي ثابت لصدي البلد الطفلة الجميلة أنها مشهورة بلقب فيروز الإسكندرية و تحب فيروز جدا و أنها فنانة شاملة تمثل و تغني و تقول شعر

و أضاف محمد محمود مطرب و موزع مزيكا فكرة انور وجدي و فيروز قامت من 3 سنوات الفرقة في الإسكندرية و قاموا بعمل اغاني معانا ريال و اغاني كثير و نالت اعجاب الجمهورو استطرد أنهم جاءوا لمعرض القاهره الدولي للكتاب ل إقامة استعراضات و يتمني أن يمثلوا افلام.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.