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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: التوأم يستحق فرصة تدريب منتخب مصر.. ويوسف سيحصل على فرصته

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن لهم تاريخ جيد وبصمة كبيرة في كل الأندية التي عملوا فيها، مشيرًا إلى أنهما يستحقان الحصول على فرصة التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث عبر قناة الشمس الفضائية: "حسام حسن وإبراهيم يبذلان جهدًا كبيرًا في عملهم، ونتمنى لهم التوفيق وأن يكون لهم مساندة ودعم قوي من المنظومة الرياضية لاعبين ومدربين وإعلام، من أجل تحقيق نتائج طيبة".

وأضاف: "مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك تقام يوم 13 مارس، ولم يتم تغيير مكانها حتى الآن".

وواصل: "محمد يوسف من المدربين الجيدين، ولكن الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم كان له الحرية في تشكيل جهازه كاملًا، وبالتأكيد يوسف قد يحصل على فرصته في العمل بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للجبلاية".

وأكمل: "ننتظر وجود تصور كامل من علاء نبيل، وهو لازال يدرس كل شيء، وأي مدرب لا يستطيع الاعتذار عن منصب في المنتخبات الوطنية".

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