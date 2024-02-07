دار العلوم القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة على بداية الحجز في دورات تدريبية جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

وأوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أنه قد بدأ حجز دورة إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها، ويحصل الدارس في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.

وأشار المركز إلى أن على الراغبين في الحجز والإشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلى مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، ومدة الدورة ١٥ ساعة تدريبية، ويلقي الدورة الدكتورة أحمد رجب حجازي.

جامعة القاهرة



وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنفيذ مشروع مشترك لتدوير المخلفات الإلكترونية، بين كلية النانو تكنولوجي وإحدى الشركات العاملة في مجال تدوير المخلفات، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، والإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تكنولوجيا النانو، وتشجيع البحث العلمي في مجالات النانو تكنولوجي بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للاقتصاد الأخضر، وإنتاج الطاقة الخضراء من مخلفات التدوير نفسها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية يأتي كحل لتأثير التدوير الخاطئ للمخلفات الإلكترونية على البيئة، حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي أدى إلى زيادة تلك المخلفات حتى أصبحت تحديًا خطيرًا في حياتنا.