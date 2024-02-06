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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: 210 هجمات شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد أهداف أميركية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن 210 هجمات شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد أهداف أمريكية من البحر الأحمر وسوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق وسوريا، يوم الجمعة، ضد أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يدعمها ردا على هجوم مميت على القوات الأمريكية.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر للصحفيين، إن المؤشرات الأولية، تشير إلى أن الضربات لم تقتل أي إيرانيين، لكنه رجح سقوط ضحايا آخرين دون أن يذكر تفاصيل.

 

وذكرت قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي قوة أمنية حكومية تضم جماعات مدعومة من إيران، إن 16 من أعضائها قتلوا بينهم مقاتلون ومسعفون. 

وقالت الحكومة في وقت سابق إن مدنيين كانوا من بين القتلى الـ16.

ولفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يقدم تقارير عن الحرب في سوريا، إلى أن الغارات في سوريا أسفرت عن مقتل 23 شخصا كانوا يحرسون المواقع المستهدفة.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية ايران أهداف أمريكية

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