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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أعالج الحسد الذي أصاب طفلي.. اعرف الطريقة الشرعية الصحيحة

صدى البلد

 الحسد مرض عظيم وداء خطير يصيب الحاسد نفسه فيأخذه الهم والغم؛ بل ربما يجن ويأخذه الخيال أو يقتل نفسه حسدا لنعمة عند غيره؛ ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد.

 وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تعادوا نعم الله! قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله».

ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية :  الرقية الشرعية تقرأ على الطفل مرة صباحا وأخرى مساء  إلى أن تتحسن الأوضاع ، مع اليقين بأن الله سيشفي وندع لهم في كل وقت .

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طريقة الرقية الشرعية للأطفال

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك. سبع مرات

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبع مرات

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبع مرات

اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. سبع مرات

أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. سبع مرات

وشكا عثمان بن أبي العاص ألما في جسده للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له النبي: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل باسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) ثم قراءة آيات الرقية الشرعية والأدعية المستحبة لعلاج الأطفال من العين والحسد .

الرقية الشرعية للأطفال مكتوبة

الرقية الشرعية للأطفال مكتوبة بسم الله (ثلاثا) أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر؛ سبع مرات أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما -أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ ثلاث مرات -بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك؛ سبع مرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

الرقية الشرعية للأطفال مكتوبة الرقية الشرعية طريقة الرقية الشرعية للأطفال الحسد دار الإفتاء

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