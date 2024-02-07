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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم ، يتابعها جموع المصريين لمعرفة أين وصل سعر المعدن الأصفر، الذى يعد معدن هدية في كثير من المناسبات السعيدة أبرزها الأفراح ،ويبحث المصريين عن أسعار الذهب اليوم ، في كثير من قنوات البيع والصاغة ، ونوفر هنا عبر "صدى البلد" سعر المعدن الأصفر في السطور القادمة .


أسعار الذهب اليوم


متغيرات أسعار الذهب اليوم ، وفقا لتسعيرها التي يرتبط بالدولار ، والتي يشهدها السوق مابين إرتفاعه أو إنخفاضة ،في محاولات قوية لوقف تصاعد المعدن الأصفر.


أسعار الذهب عيار 21


وشهد أسعار الذهب اليوم عيار 21 3630 مقارنة بـ 3475 جنيهًا مستهل تعاملات ، ليسجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا للبيع و3555 جنيهًا للشراء.

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أسعار الذهب عيار 18 


فيما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3111 جنيهًا للشراء ، وهو الأكثر تداولا بين المصريين والذى يرغب فيه الكثير من المشتريين ويعد القبلة الأساسية في عمليات بيع وشراء الذهب.


أسعار الذهب عيار 24


وعن أسعار الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4149  جنيهًا ، إلا إن لايوجد عليه إقبال من القاعدة الشعبية في مصر ،ولكنه يعد المعدن الأقوى بين نظرائه.

سعر الجنيه الذهب اليوم


فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29.040 جنيهًا مقابل 29.200 جنيه .


يذكر أن نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة جموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرًا لما تشكله هذه السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

 

 

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