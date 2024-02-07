عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية اضطرابات وتقلبات قوية ما بين صعود وهبوط خلال اليوم الواحد.

وكانت بدأت سلسلة الاضطرابات بارتفاعات قوية تم على أثرها وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة، بعدها بدأت وتيرة تذبذب محدودة خلال الأيام القليلة الماضية ولكن يغلب عليها الانخفاض.

وهدأت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 7-2-2024، خلال مستهل التعاملات، حيث افتتح الذهب عيار 21 على سعر 3630 مقارنة بـ 3475 جنيهًا مستهل تعاملات أمس الثلاثاء.

وكان قد خسرت أسعار الذهب نحو 500 جنيه تقريبًا منذ بداية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

txt

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

txt

لماذا تراجع الدولار في مصر؟.. خبير يوضح ويتوقع السعر خلال الفترة المقبلة

txt

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه.. وهذا سعره الآن

txt

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

وعالميًا عانت الأسواق من انخفاض كبير خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. 

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولارًا للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجّلت أعلى مستوى عند 2036 دولارًا للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجّل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولارًا للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% 

وتظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم.

سعر الذهب عالميًا 

وسجّلت أسعار الذهب عالميًا أعلى مستوى عند 2036 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب في مصر 

وسجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا للبيع و3555 جنيهًا للشراء


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3111 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3630 جنيهًا للبيع و3555 جنيهاً للشراء. 

 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4149  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29.040 جنيهًا مقابل 29.200 جنيه مستهل تعاملات أمس.

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة جموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرًا لما تشكله هذه السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب مصر سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الدولار سعر الذهب الان الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

موضوعات متعلقة

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

لماذا تراجع الدولار في مصر؟.. خبير يوضح ويتوقع السعر خلال الفترة المقبلة

ماذا فعلت الدولة للسيطرة على الدولار؟.. أستاذ الاستثمار والتمويل يوضح

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اقتصادي: الأخبار الإيجابية وراء تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه.. وهذا سعره الآن

خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الطلب على الدولار.. وتوقعات السعر الفترة القادمة

وزيرة التخطيط: كن سفيرا أحد أدوات الاستثمار في طاقات الشباب

ترشيحاتنا

استشهاد وإصابة مدنيين في قصف إسرائيلي على حمص السورية | تفاصيل

إعلامي شهير يُفجّر مفاجأة وراء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة "كارثية".. وأعداد النازحين تجاوزت 1.4 مليون شخص

حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا.. وهذه تفاصيل الصفقة الجديدة

نقابة الأطباء تشارك بالمؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في «غزة» بعمان

قصواء الخلالي: أتوقع تغييرات حكومية تناسب المرحلة المقبلة في الولاية الجديدة للرئيس السيسي|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

catwoman.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ