عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية اضطرابات وتقلبات قوية ما بين صعود وهبوط خلال اليوم الواحد.

وكانت بدأت سلسلة الاضطرابات بارتفاعات قوية تم على أثرها وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة، بعدها بدأت وتيرة تذبذب محدودة خلال الأيام القليلة الماضية ولكن يغلب عليها الانخفاض.

وعاودت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية، حيث افتتح الذهب عيار 21 على سعر 3475 جنيها ووصل الان إلى 3650 جنيها للجرام الواحد

وكان قد خسر أسعار الذهب نحو 500 جنيه تقريبا منذ بداية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعالميا عانت الأسواق من انخفاض كبير خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2036 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%

تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم،

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا أعلى مستوى عند 2036 دولار للأونصة

سعر الذهب في مصر

سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيها للبيع و 3575 جنيه للشراء



سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3129 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3650 جنيها للبيع و 3575 للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4171 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29.200 جنيها .

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وطالبت الشعبة جموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.