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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع اتفاقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين هيئة الاستثمار وبنك HSBC مصر

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار خلال التوقيع

أعلن  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع  تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، بشأن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.


وتوضح مذكرة التفاهم مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك HSBC في سنغافورة والصين في عام 2023، والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر.

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وأكد  حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك HSBC لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي تربط بين مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.


وسيعمل بنك HSBC، وفقًا للمذكرة، على جذب المزيد من المستثمرين الدوليين وتعريفهم بفرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك HSBC مصر بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.


وأكد حسام هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.


وخلال حفل التوقيع قال تود ويلكوكس “إن قوة طموح الحكومة المصرية تظهر في هدفها المتمثل في مضاعفة حصة القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتؤكد هذه الاتفاقية مدى التزام بنك HSBC بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دعم هذه الاستراتيجية الطموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل مصر إلى مركز تجاري دولي استراتيجي.

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المناطق الحرة بنك HSBC مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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