رئيس هيئة الاستثمار والسفير القطري يبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، السفير طارق على الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة، خاصة بعد دخــول اتفاقية منطقــة التجــارة الحــرة الإفريقيــة حيــز التنفيــذ وانضمام مصر إلى تجمع "بريكس بلس"، ما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في أفريقيا والاقتصادات الناشئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجستيات ومراكز التوزيع.

وقام حسام هيبة باستعراض أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصري، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.

وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.

وأعلن السفير طارق على الأنصاري التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.

كانت القاهرة قد استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري نوفمبر الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.