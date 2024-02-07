دفن حافلتين تحت الوحل.. سقوط ضحايا في انهيار أرضي بالفلبين

قال مسئولون فيلبينون اليوم، الأربعاء، إن انهيارا أرضيا ناجما عن هطول أمطار غزيرة في جنوب الفلبين، أدى إلى دفن حافلتي ركاب تحت الوحل وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت شركة “أبكس” للتعدين، في بيان، إن الانهيار الأرضي وقع مساء أمس، الثلاثاء، خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بمقاطعة دافاو دي أورو، حيث كانت الحافلتان تقلان العاملين بالموقع، ولم يتضح بعد عدد الركاب على متن الحافلتين.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في مدينة ماكو على «فيسبوك» اليوم، الأربعاء، أن المصابين، ومن بينهم شخص حالته حرجة، نقلوا إلى المستشفى.

وأصدرت هيئة إدارة الكوارث تعليمات بإخلاء ثلاث قرى تابعة لمدينة ماكو الواقعة في جزيرة مينداناو.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث أن رياحا موسمية ومنخفضا جويا تسببا في هطول أمطار في منطقة مينداناو الجنوبية في الفترة من 28 يناير إلى الثاني من فبراير، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن وفيات.