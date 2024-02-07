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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع جندي إسرائيلي بعد إصابته بفطريات خلال الحرب على غزة

جيش الاحتلال في غزة
جيش الاحتلال في غزة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بفطريات خطيرة اخترقت جسده خلال قتاله في قطاع غزة.

وقال موقع "والا" إن جندي احتياط  أصيب بجروح خطيرة في غزة وأصيب بالفطريات، وإلى جانب الإصابة الشديدة التي تعرض لها، أصيب الجندي أيضا بنوع نادر وخطير من الفطريات اخترقت أجهزة جسمه.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بإصابة 5 ضباط وجنود في صفوفه خلال المعارك بقطاع غزة، في الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 450 عسكريا في صفوفه أصيبوا خلال العمليات منذ بداية الاجتياح البري في قطاع غزة.

وحسب بيان جيش الاحتلال فقد وصل عدد قتـ.لاه منذ بداية الحرب إلى 564 قتـ.يلا.

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