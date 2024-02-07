أزمات ومستقبل المهنة| البلشي يستعرض كشف حساب عن عام مضى خلال جولته بالمؤسسات الصحفية

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين أنه سيبدأ بداية من الأسبوع القادم جولة على جميع المؤسسات الصحفية في ذكرى مرور عام على بداية الحملة الانتخابية للترشح لمقعد النقيب في فبراير الماضي.

وقال: “في العام الماضي سعيت للزملاء لعرض برنامجي الانتخابي هذه المرة أقدم كشف حساب عن عام مضى وأستمع لملاحظاتكم حول أداء النقيب ومجلس النقابة وكذلك تصوراتكم ومقترحاتكم لتطوير أدائنا وتطوير العمل النقابي، وأرد على استفسارات الزملاء.. في محاولة لإحياء الهدف من قانون النقابة أن نجتمع سويا كل عام لمناقشة قضايانا ومشاكلنا وسبل حلها”.

كما أضاف: “المتابعة والتقييم ستكون سنويا وليس فقط مع جمعية الانتخابات. فإذا كان من المتعذر انعقاد الجمعية كل عام فلماذا لا نسعى إليكم ولماذا لا نخلق سبلا أخرى لاجتماعنا وتوحدنا ففي اجتماعنا قوتنا”.

وأوضح البلشي أن الجولة ستكون مخصصة أيضا للاستماع لتصورات الزملاء في مختلف المؤسسات حول رؤيتهم للمؤتمر العام السادس للنقابة والذي من المقرر عقده في مايو القادم وتصوراتهم للقضايا التي يجب مناقشتها وتطوير محاور المؤتمر والتي ستدور حول أزمات ومستقبل صناعة الصحافة ( ورقية وإلكترونية) وكذلك اقتصاديات الصحافة والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وسبل تطويرها .. وحرية الصحافة وتطوير التشريعات الصحفية.



في المرة الماضية كنت أطلب دعمكم لانتخابي وفي هذه المرة أعود طالبا للتقييم والنصح وكذلك أطلب دعمكم مستعينا برؤيتكم لتطوير ما بدأناه .. كما نناقش جميع مشاكل الزملاء داخل المؤسسات.

وأضاف هي عودة لأصحاب الاختيار والسلطة العليا داخل النقابة للاستماع لهم وكذلك للوقوف على جميع انتقاداتهم فهي السبيل الوحيد للتقويم والتطوير.. وكل أملنا ان نستعيد يوما قدرتنا على تحقيق اجتماع سنوي لمناقشة قضايانا ولو كان من خلال السعي لأصحاب الحق والسلطة الحقيقية.. فدائما سيبقى حضور الجمعية العمومية للمساعدة والدعم وكذلك للتقييم والنقد والنصح هو الحل.

