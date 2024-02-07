شوبير يوجه نصيحة لحسام حسن قبل المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا للمنتخب

وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة لحسام حسن قبل المؤتمر الصحفي المنتظر لتقديمه مدربًا للمنتخب الوطني.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: “عليه توقع كل أسئلة الصحفيين، ويكون صدره رحبا للإجابة عن التساؤلات كلها، وخلي بالك من النرفزة في الرد”.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس، الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

وجاء تنصيب حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر بعدما قاد الفراعنة 6 مدربين وطنيين خلال القرن الحالي، على رأسهم محمود الجوهري وحسن شحاتة، بالإضافة إلى محسن صالح وشوقي غريب وحسام البدري وإيهاب جلال.

كان اتحاد الكرة أقال البرتغالي روي فيتوريا بعد توديع منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.