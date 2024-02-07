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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جوزي كان عنيف جدا|تفاصيل مثيرة بواقعة "طفلتي الأسانسير"

أرشيفية
أرشيفية

كشفت هبة والدة جنا وحنين طفلتي الأسانسير.. التي قام والدهما باختطاف إحداهما ديسمبر الماضي والمعروفة إعلاميا باسم  "طفلتي الأسانسير" قائلة: علاقتي الزوجية منذ بدايتها كانت مليئة بالعنف مرورا بخلافات حتى الطلاق بالإبراء في إحدى الجلسات وحتى ما حدث من  موقف إجرامي من والدهما الذي خطط إجراميا لاختطاف الفتاتين واللتين تبلغان 11 عاما و14 عاما.

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وجاءت أقوال والدة الطفلتين في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كالتالي:


س| ما تفصيلات شكواك؟
ج| اللي حصل إن أنا مطلقة من "أحمد.ا" ومخلفه منه بنتين جنى وحنين وإمبارح كنت في شغلي ولقيت تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع قدام بيتي في عمارات مدينة نصر الجديدة وكانت متخدرة ورحت شفتها وسألتها اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبًا فيها بنج على وشهم عشان يخدرهم وشالهم هو واللي معاه وجري، وأنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت إن طليقي ومعاه فعلًا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجرى، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب معبنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر.
 
محلوظة: حيث قدمت لنا الماثلة فلاشة بها مقطع فيديو الأول مدته 3 دقائق و55 ثانية لكاميرا داخل مصعد، ويظهر بها طفلتان داخل المصعد، وببداية المقطع يفتح باب المصعد ويدخل منه رجلان الأول يبدو في العقد الرابع أو الخامس من العمر قمحي البشرة وذو لحية كثيفة وشعر يغلبه الصلع من الأمام ويرتدي نظارات طبية وطويل القامة متوسط البنية، ويرتدي ملابس عبارة عن بنطال أزرق وبلوفر متعدد الألوان، والرجل الثاني يبدو في العقد الثالث أو الرابع من العمر قمحي البشرة متوسط الطول والبنية ذو شعر أسود حليق الشارب واللحية ويرتدي ملابسلم تتبين بوضوح، ويقوم الرجلان بالهجوم على الطفلتين فور فتح باب المصعد ووضع أقمشة على أوجههم، فيمايبدو أن بها مادة تفقد الوعي، يظهر بالمقطع مقاومة الطفلتين للرجلين لبرهة ثم فقدهما الوعي، وعقب ذلك يحمل الرجلان الطفلتين ويجريان فور فتح باب المصعد.  

أما المقطع الثاني فمدته 6 دقائق و40 ثانية ويظهر به شاشة بها 4 كاميرات مراقبة لمدخل وواجهة عقار، ويظهر بها ذات الرجلين محل المقطع الأول وهما يحملان الطفلتين ويخرجان بهما من العقار، ويجري الرجل الثاني وتوقيف سيارة أجرة لا تظهر لوحاتها المعدنية والتحرك بها رفقة الطفلة، ويحاول الرجل الأول حمل الطفلة التي كانت رفقته، إلا أنها تسقط منه ثم يتوجه إليه بعض الأشخاص المارة بالشارع ويتحدثون معه فيترك الطفلة ويسير خارج نطاق ما تظهره الكاميرات، ثم تظهر الطفلة المتروكة بالدقيقة الأولى وخمسة وعشرين ثانية، وهي تفيق، ويساعدها الأشخاص الموجودون، وهذا ما تبين لنا من مشاهدة مقطعي الفيديو، وأشارت الأم عن بينات الرجلين إلى أن الأول هو طليقها واسمه أحمد ا، أما الرجل الثاني فهي لا تعرفه.


 س| هل وقفتي على بيانات الرجلان الظاهران بمقطعي الفيديو المقدمين منكي؟


ج| أيوة الرجل الأول هو طليقي واسمه "أحمد.ا" ومقيم بالرياض بدولة السعودية لأنه شغال هناك ولما بيجي مصرفي الأغلب بيقعد عند أهله في القناطر الخيرية والرجل الثاني معرفهوش.


 س| متى وأين حدثت الواقعة محل التحقيق؟
ج| الكلام ده حصل إمبارح 13/12/2023 حوالي الساعة 3 مساءً في عمارات مدينة نصر الجديدة.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بمحاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، ومن بين الرجال الثلاثة كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق.

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وسط حراسة مشددة..  

وصل منذ قليل إلى محكمة جنح مدينة نصر، المتهمين بمحاولة خطف طفلتي مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بواقعة محاولة خطف طفلتي الاسانسير لنظر ثاني  جلسات محاكمة المتهمين.

وكانت أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بمحاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، ومن بين الرجال الثلاثة كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق.

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