جردها من ملابسها.. تفاصيل قضية اعتداء متهم على فتاة داخل جراج بـ أوسيم

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة داخل جراج سيارات بعدما جرد المجني عليها من ملابسها ولامس مواطن عفتها بأوسيم.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 17549 لسنة 2023 جنح أوسيم، أن المتهم "رمضان. ص"، قام بهتك عرض المجني عليها "حبيبه.م" بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر عامًا كاملة، كما جرد المجني عليها من ملابسها ولامس مواطن عفتها قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لم يتبين ثمة آثار إصابة لحدوث عنف جنائي أو مقاومة وإن غشاء البكارة به تمزق كامل قديم.

