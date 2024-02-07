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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولع فيه| تفاصيل محاكمة ميكانيكي أنهى حياة صديقه بالزيتون

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بعد قليل ، جلسة محاكمة ميكانيكي وذلك لاتهامه بقتـ.ل صديقه حرقًا، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الزيتون.

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جثة شاب مصاب بحروق..


البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب إثر إشعال النيران فيه بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بحروق بمناطق متفرقة بالجسد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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ولع فيه..

وكشف التحريات الأولية حول الواقعة، أن وراء ارتكابها صديق المجني عليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، وفي يوم الواقعة، أضرم المتهم النيران بالضحية خلال نومه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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