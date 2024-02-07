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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن المشدد يواجه عصابة تزوير العملة بالدقهلية.. تفاصيل

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية إثر قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين" ) بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى ( طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم نشاطهم الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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عقوبة تزوير العملة


في هذا الصدد ، نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


عقوبة الترويج للعملات المزورة 
 

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". 

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