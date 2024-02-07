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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم وهيئة الاستثمار

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقعت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST )، بروتوكول تعاون بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار حرص الجامعة على توقيع البروتوكولات الدولية والمحلية، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحسام أحمد هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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ويهدف البرتوكول لتعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة، حيث يحرص خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بشكل مستمر على التطوير الدائم وتوقيع البروتوكولات مع كبرى الهيئات وأيضا كبرى جامعات العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون دولية من شأنها خلق قيمة مضافة للطالب الذى يدرس فى الجامعة التى تعد واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة.

وقال د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر لتقديم برامج الدراسات العُليا (الماجستير المهني في إدارة الأعمال والماجستير المهني في المحاسبة) للسادة العاملين بالهيئة ومصالحها والجهات التابعة لها وأسرهم من الدرجة الاولى.

وحضر توقيع البروتوكول د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، والدكتورة نهي كمال، ومن الهيئة حضر كل من اللواء وائل الدغيدى رئيس قطاع التطوير المؤسسي، وحمادة عبد الصمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتورة رانيا عمار مدير عام التدريب والتطوير، والمستشار جمال ابو ضيف مستشار رئيس الهيئة للتدريب، ودينا تاج الدين مدير إدارة التدريب، والمستشار وليد الرشيدي.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظيراتها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 1
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 1
كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST برتوكول تعاون Jobs Education

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