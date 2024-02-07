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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضي الدولة لمتابعة ملف التقنين

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، كل من ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية لاستعراض الجهود المبذولة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بملف التقنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الحكومة للانتهاء من هذا الملف.

 كما تناول اللقاء استعراض نتائج الزيارات التي تمت على الطبيعة لأعمال التقنين والأراضي المستردة والأراضي الجاري استردادها ضمن الموجة الحالية للازالات فضلًا عن متابعة تسعير الأراضي على الطبيعة .

جاء ذلك بحضور أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين وخالد مصطفى مدير الانقاذ السريع والحملة الميكانيكية للمحافظة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام.

وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء - أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة يكتسب أهمية قصوى لهذا يتم التعامل معه بكل حزم وردع لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها ومنع أى تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين عن استكمال إجراءات التقنين وغير الجادين في السداد.

وأشاد المحافظ بالجهود الجادة التي تقوم بها لجنة إسترداد أراضى الدولة لإنهاء ما تبقى من ملفات وتقدم المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين ولاسيما في ظل التسهيلات والتيسيرات الكبيرة المقدمة لتوفيق الأوضاع.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة والانتهاء من المعاينات مع حث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة والإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار التعدي مرة أخرى على الأراضي لاسترداد حق الشعب والحفاظ على أصول الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع الإجراءات التى تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب فضلًا عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقًا للقانون.

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جدير بالذكر أن لجنة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي وبحضور اللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة والوفد المرافق لهم، زارت المحافظة لمتابعة دورة التقنين ومتطلبات العمل من الجهاز التنفيذي ومسئولي الأملاك بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل وميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للتقنين بالمحافظة وذلك من خلال إعداد حصر دقيق بجميع العقود وتقسيمها إلى "نموذجي - غير نموذجي"، ورؤية المحافظة للتعامل معها وحصر جهات الولاية والتعديات والأراضي المستردة وكيف تم التعامل معها وحصر الحالات الوهمية أو المعلقة وإعداد جداول بالأراضي توضح الأراضي التي تم سداد كامل قيمتها والتظلمات وعدد من قام بسداد الجدية والمتأخرات وجدول السداد بدون متأخرات فضلا عن حصر بالطلبات المرفوضة وتوضيح أسباب الرفض والتعديات الصادر لها قرارات إزالة لوضعها في الموجة الحالية للازالات.

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