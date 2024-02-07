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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شُعبة المحمول تجهز مذكرة عاجلة بمشاكل القطاع لعرضها على رئيس غرفة القاهرة

اجتماع شعبة المحمول
اجتماع شعبة المحمول

عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، اجتماعا مع شُعبة تجار المحمول لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها وآخر المستجدات بالسوق وانعكاسها على الحركة التجارية في هذا النشاط.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الشُعبة في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها الذي بدأ بوقفة دقيقة حداد على روح أحمد وهدان عضو مجلس إدارة الشُعبة الذي وافته المنية منذ أيام .

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وقالت الشُعبة أنها ستعد مذكرة تفصيلية بجميع الموضوعات والمقترحات والمعوقات التي تتعلق بقطاعها لرفعها إلى أيمن العشري خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن ضمن الموضوعات التي طرحتها هيئة مكتب الشُعبة برئاسة محمد طلعت طلب عقد اجتماع مع مسئولي المصنفات الفنية لمناقشة الحملات الرقابية، وكذلك مسئولي الضرائب لمناقشة التعاملات الضريبية والأحياء لمناقشة تراخيص المحال التجارية بما يحقق المصلحة العامة.

كما بحثت الشُعبة المتغيرات التي يشهدها السوق حاليًا في أسعار الصرف وكيفية التعامل معها من " تجار - مستوردين" في تجارة المحمول.

وحددت الشُعبة خلال الاجتماع المتحدثين لدى وسائل الإعلام المختلفة وهم أعضاء هيئة مكتب الشُعبة " محمد طلعت رئيسًا - وليد رمضان، نائب أول - عاهد المنصورى ، نائب ثانٍ - حسن عفيفي، سكرتيرًا عامًا" وأي تصريحات إعلامية خارج هؤلاء الأعضاء لا تمثل الشُعبة أو قطاعها بالكامل.

وأشادت الشُعبة بالدور الذي يقوم به التجار في هذا القطاع في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية والسعي للبيع بهامش ربح بسيط من أجل دعم المواطنين والحركة التجارية.

وطالبت الشُعبة منتسبيها بضرورة الاستفادة من مشروع الرعاية الصحية بالغرفة الذي يفيد التجار وأسرهم لما له من أهمية كبيرة على الصعيد الطبي ، وأن هناك إدارة مختصة بالغرفة بهذا المشروع يستطيع التجار زيارة الغرفة والاشتراك به وفي النظام الذي يتناسب مع كل تاجر وأسرته ، حيث يوجد 5 أنظمة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة كل نظام له تفاصيله الخاصة. 

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