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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المحمول عن زيادة أسعار كروت الفكة: عدد المكالمات كما هو .. فيديو

كروت الفكة
كروت الفكة

علق محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر.

 

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وقال محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كارت الفكة اللي بـ 2.5 جنيه أصبح بـ 3 جنيه، وكارت الفكة اللي بـ 5 جنيه أصبح بـ 6 جنيه وكارت الـ 7 جنيه أصبح بـ 8 جنيه ".

 وأضاف محمد طلعت :" عدد المكالمات في كروت الفكة مازالت كما هي ولم تنخفض ".

 وتابع محمد طلعت :" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة ".

واكمل محمد طلعت :"  شركات الاتصالات تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عامين لرفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام ".

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