شعبة المحمول عن زيادة أسعار كروت الفكة: عدد المكالمات كما هو .. فيديو

علق محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر.

وقال محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كارت الفكة اللي بـ 2.5 جنيه أصبح بـ 3 جنيه، وكارت الفكة اللي بـ 5 جنيه أصبح بـ 6 جنيه وكارت الـ 7 جنيه أصبح بـ 8 جنيه ".

وأضاف محمد طلعت :" عدد المكالمات في كروت الفكة مازالت كما هي ولم تنخفض ".

وتابع محمد طلعت :" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة ".

واكمل محمد طلعت :" شركات الاتصالات تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عامين لرفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام ".