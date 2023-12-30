بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

تصدرت أسعار كروت الشحن محرك البحث "جوجل"، بعدما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10%، وكانت شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر قد تقدمت بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن لم تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات حتى الآن.

كروت الشحن



موعد زيادة أسعار كروت الشحن



ونرصد لكم من خلال هذا الموضوع أسعار كروت الشحن بعد زيادتها بقيمة 10%، والتي جاءت على النحو التالي:



زيادة أسعار كروت الشحن



تم التطبيق الفعلي لزيادة أسعار كروت الشحن الفكة فى مصر بداية من أمس الخميس 28 ديسمبر 2023.



و تعمل في السوق المصرية 4 شركات بخدمات المحمول هي فودافون وأورنج واتصالات ووي، ويصل عدد عملاء المحمول في مصر لنحو 104 ملايين عميل.



كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بـ 17.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.



كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 15.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.



كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يوما بـ 21.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.



كروت الشحن

كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يوما بـ 35 جنيها، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.



كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بـ 17.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.



كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 11.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.



كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة 1 يوم بـ 6 جنيهات، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.