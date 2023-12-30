عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض للرحيل .. تحرك عاجل من الأهلي لإبقاء الشناوي في القلعة الحمراء

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بنادي الأهلي، عن تحرك عاجل للنادي الأهلي للإبقاء على محمد الشناوي بعد العروض المغرية التي تلقاها من الأندية السعودية.

وقال حسام عوض خلال تصريحات تلفزيونية، إن تعديل العقود يعتمد على المستوى الذي يقدمه اللاعب، وأكد أن الأهلي يملك طريقة خاصة في التعامل مع الرواتب، وسيتم التعديل في العقد بناءً على المستوى الحالي للشناوي واستمرار تألقه مع النادي.

 كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا من عدة أندية، بينها ضمك السعودي، في الحصول على خدمات الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

txt

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

txt

صفقة مغربية ولاعب بيراميدز..الزمالك يدعم صفوفه بقوة خلال الإنتقالات الشتوية

txt

بديلا لـ محمد صبحي .. كواليس مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

txt

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت التفاصيل المادية في مفاوضات ضمك السعودي لضم محمد الشناوي من الأهلي.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: إعارة لمدة موسم ونصف مقابل مليون ونصف دولار للنادي الأهلي.

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.

الانتقالات الشتوية الاعلامي هاني حتحوت احمد حسام عوض الأندية السعودية الميدالية البرونزية هاني حتحوت ضمك السعودي فترة الانتقالات الشتوية محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

أعلى من مستوى الطلاب.. الأزهر يوزع درجات أسئلة الرياضيات للرابع الابتدائي

بأفضل سعر.. سيارة عائلية من تويوتا "أوتوماتيك" وبـ7 مقاعد

بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

بشرى لجميع العاملين بالقطاع الخاص|زيادة الحد الأدنى للأجور في 2024 خلال هذا الموعد

بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

3 غرف وصالة.. رئيس الوزراء يتفقد وحدات سكن لكل المصريين في أكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

سعرها خرافي .. أسورة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

فيديو

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ