عروض للرحيل .. تحرك عاجل من الأهلي لإبقاء الشناوي في القلعة الحمراء

كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة الكرة بنادي الأهلي، عن تحرك عاجل للنادي الأهلي للإبقاء على محمد الشناوي بعد العروض المغرية التي تلقاها من الأندية السعودية.

وقال حسام عوض خلال تصريحات تلفزيونية، إن تعديل العقود يعتمد على المستوى الذي يقدمه اللاعب، وأكد أن الأهلي يملك طريقة خاصة في التعامل مع الرواتب، وسيتم التعديل في العقد بناءً على المستوى الحالي للشناوي واستمرار تألقه مع النادي.

كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا من عدة أندية، بينها ضمك السعودي، في الحصول على خدمات الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت التفاصيل المادية في مفاوضات ضمك السعودي لضم محمد الشناوي من الأهلي.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: إعارة لمدة موسم ونصف مقابل مليون ونصف دولار للنادي الأهلي.

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.