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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديلا لـ محمد صبحي .. كواليس مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

صدى البلد

فجر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، محمد عبد المنصف، مفاجأة حيث كشف عن مفاوضاته مع مصطفي شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء. 

وأشار عبد المنصف إلي أنه اتصل  بـ أحمد شوبير وعبر عن رغبته في ضم مصطفى نجله إلى الزمالك،  مضيفا:" كابتن شوبير قالي صعب مصطفي ينتقل للزمالك لأنه مرتبط بالنادي الأهلي وسبق وأن رفض عروض قوية للرحيل عن الأهلي".

كان الزمالك قد عاقب حارس مرمي الفريق محمد صبحي رفقة أحمد فتوح ومصطفي الزناري، كما قرر الزمالك عرض اللاعبين للبيع لما بدر منهم بعد مغادرتهم معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري، ولم يتراجع مسؤولي الزمالك عن قرار بيع الثنائي مصطفي الزناري ومحمد صبحي رغم قبول اعتذار أحمد فتوح وتجديد تعاقده.

ويبحث الزمالك خلال الفترة الحالية عن حارس مرمي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مما يؤكد أن حارس الأهلي البديل مصطفي شوبير كان مطروحا أمام القلعة البيضاء خلفا لمحمد صبحي.

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انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

وعلف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على خطأ نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الحالي، الذي ارتكبه في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام فريق فيوتشر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، إن مصطفى كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع الكرة ويتجنب الخطأ الذي أدى إلى هدف فيوتشر، مؤكدا أن الجميع يرتكب الأخطاء ويتعلم منها، لكن المهم كيفية التعامل مع الوضع بعد الخطأ.

وأضاف أن مصطفى شوبير ليس لديه المسئولية الكاملة عن الهدف الثاني لفيوتشر، حيث تغير اتجاه الكرة بعد اصطدامها بلاعب الأهلي كوكا.

احمد شوبير السوبر المصري الانتقالات الشتوية الأهلى عمر كمال عبد المنصف

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بديلا لـ محمد صبحي .. كواليس مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي


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