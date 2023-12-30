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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

روي فيتوريا
روي فيتوريا

يعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، خلال ساعات قائمة اللاعبين النهائية البالغ عددها 27 لاعبًا المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار. 

سيخرج من القائمة 28 لاعبًا، حيث يتعين على فيتوريا تحديد 23 لاعبًا أساسيًا، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين لظروف قهرية. يأتي هذا الإعلان بعد استدعاء 55 لاعبًا في وقت سابق ضمن القائمة المبدئية.

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الحراس:

محمد أبو جبل.
محمود جاد.
محمد بسام.
محمد عواد.
محمد الشناوي.
أحمد الشناوي.
محمد صبحي.
خط الدفاع:

أحمد أبو الفتوح.
أكرم توفيق.
أسامة جلال.
أحمد سامي.
رامي ربيعة.
ياسر إبراهيم.
محمود مرعي.
محمد شكري.
أحمد رمضان.
كريم حافظ.
حسين السيد.
حسام عبد المجيد.
علي جبر.
محمد هاني.
عمر كمال.
أحمد حجازي.
محمد عبد المنعم.
محمود حمدي الونش.
محمد حمدي.
خط الوسط:

أحمد زيزو.
مروان عطية.
مهند لاشين.
سام مرسي.
نبيل عماد.
أحمد نبيل كوكا.
محمد مجدي أفشة.
محمد إبراهيم.
عبد الرحمن مجدي.
مصطفى زيكو.
عبد الله السعيد.
محمد عبد السميع.
حمدي فتحي.
إمام عاشور.
محمد النني.
مصطفى فتحي.
رمضان صبحي.
محمود حمادة.
حسين الشحات.
عمر مرموش.
خط الهجوم:

محمد شريف.
أسامة فيصل.
أحمد أمين قفة.
محمد صلاح.
محمود حسن تريزيجيه.
أحمد حسن كوكا.
محمود كهربا.
مصطفى محمد.
أحمد ريان.

أحمد أبو الفتوح اسامة جلال احمد زيزو بطولة كأس الأمم الإفريقية روي فيتوريا

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