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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة القليوبية: تراجع الدولار الموازي يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق

سعر الدولار
سعر الدولار

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن نجاح الحكومة في السيطرة علي السوق الموازي للعملات، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 20 جنيها، سوف يساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الكثير والكثير من السلع التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، وعلي رأسها (الحديد ، والذهب ، والسيارات).


وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم ، أن تراجع الدولار الموازي سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، موضحا أنه  بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس أدى إلى تراجع  كبير في أسعار الذهب  والذي يتم تسعيره وفقا لدولار السوق السوداء.

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قال الفيومي، أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية أرهق كافة فئات الشعب المصري ، نتيجة الارتفاعات المتتالية والمسارعة في سعر الغالبية العظمي من السلع، وهو ما جعل الحكومة تكثف من الضربات الأمنية علي تجار العملة الذين اشعلو المضاربات علي العملة الصعبة، وتراجع الطلب عليه فدفع المضاربين لخفض سعره.

وكذلك، انتشار التصريحات عن اقتراب صرف بقية دفعات قرض صندوق النقد الدولي، والوصول لاتفاق بزيادة قيمة  التمويل  ساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، لأن إتمام الاتفاق يعنى زيادة الحصيلة الدولارية، وتوافر الدولار في السوق المصرفية بما يلبي جانب كبير من احتياجات الدولة في توفير السلع الأساسية، وكذلك الخامات ومكونات الإنتاج.

وطالب الفيومي، بضرورة العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في السوق المصري، مما يساهم في دخول مليارات الدولارات  لمصر، ويكون أحد أهم الآليات لمزيد من تراجع دولار السوق السوداء.

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