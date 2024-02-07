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رئيس التحرير
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برلمان

مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لـ الاتصالات والكهرباء والطيران والطاقة والصناعة الأسبوع المقبل

مصطفى سالم وكيل لجنة
مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة بصدد عقد 10 اجتماعات متتالية بداية من الأحد الموافق 11 فبراير.

وأشار سالم فى بيان صحفى له إلى أن الأجتماع الأول سيكون يوم الأحد وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – جهاز تنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022/2023 ، والإجتماع الثاني يوم الأحد ايضا وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2022/2023.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة –الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023.

و الاجتماع الرابع  يوم الاثنين الموافق 12/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف سالم أن الاجتماع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024  وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/2023.

أما الاجتماع السادس الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق  يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني – الشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

والاجتماع السابع  صباح يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023.

أما الاجتماع الثامن  ظهر يوم الأربعاء الموافق  وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة  الشركة القابضة لكهرباء مصر للسنة المالية 2021/2022.

وقال سالم أن الاجتماعين التاسع والعاشر: الساعة الواحدة والثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 14/2/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023.

موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التجارة والصناعة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني

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