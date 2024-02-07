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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد قطر 5.5% على المدى المتوسط

صدى البلد

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، وإن آفاقها الاقتصادية إيجابية.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو في قطر نحو 5.5% على المدى المتوسط، مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وكانت وكالة موديز قد قررت في وقت سابق رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى AA2، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، ما يعكس التحسن في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023.

وقالت وكالة موديز، في تقرير لها، إنها قامت بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لقطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3.

ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

اقتصاد قطر الاوراق المالية التصنيف الائتماني الصدمات العملات الاجنبية العملة المحلية الغاز الطبيعي المسال

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