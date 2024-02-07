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برلمان

طالب بمراقبة الأسواق.. رئيس زراعة الشيوخ: قرارات الرئيس تخفف الأعباء عن الأسر

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى رئيس زراعة الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، موضحا أنها تستهدف مختلف الفئات وتساعد المواطنين علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية التى تسببت في ارتفاع الأسعار مؤخرا.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، إن تلك القرارات تؤكد اهتمام الرئيس بما يشغل الشارع المصرى خلال الأيام الأخيرة، وسرعة تفاعله مع تلك التحديات من أجل تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.


وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن تلك القرارات يلزمها تكثيف الرقابة علي الأسواق، لمواجهة أى محاولات لرفع أسعار السلع دون مبرر.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن السيطرة علي الأسعار يضمن تحقيق الاستقرار بالشارع المصرى، ويخفف من حدة التحديات الاقتصادية علي المواطنين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، تضمنت:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

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