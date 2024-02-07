مصطفى بدرة: الرئيس أصدر قرارات الحزم الاجتماعية في التوقيت المناسب لحماية المواطنين

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الأقتصادي، إن الرئيس السيسي دائما يفاجئ الجميع قبل شهر رمضان، بتوجيهاته لحماية الأسر المصرية، مؤكداً أنه أصبح هناك سرعة من جميع الأجهزة و الوزارات المعنية لمواجهة الشائعات و التشكيك في قرارات الدولة المصرية.

وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أصدر اليوم أكبر حزمة قرارات في التوقيت المناسب لحماية الأسر المصرية من التضخم.



وأشار مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم ، تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، لجميع شرائح المجتمع، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ القرارات من بداية شهر مارس 2024.