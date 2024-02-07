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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"الأعلى للآباء والمعلمين" يشكر الرئيس على قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصداره قرارات عاجلة بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية وزيادة فى الأجور  ومنهم المعلمون، لمواجهة أعباء المعيشة .

وأكد علام ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، دائما ما يدعم المواطن لمواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية ، لتأتى قرارات الرئيس بحزمة حماية اجتماعية عاجلة، انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية.

وأوضح أن قرارات الحماية الاجتماعية، التى أصدرها الرئيس، تدعم المواطنين اقتصاديا فى مواجهة الظروف الراهنة، وتساعد في نفس الوقت على الاستقرار الاجتماعى .

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسعدت جميع المواطنين، فى وقت يؤكد أن الرئيس يشعر دائما باحتياجات المواطنين .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات بتوجيه الحكومة ، بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

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