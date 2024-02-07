رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه يتم إستهداف زيادة الصادرات لأكثر من 100 مليار دولار، مؤكداً أن عدم توافر المواد الخام بسبب الدولار يؤدي إلى زيادة التكلفة.

توافرمستلزمات الإنتاج للمصانع بسهم في زيادة حجم الصادرات



وأضاف أسامة الشاهد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه توافرمستلزمات الإنتاج للمصانع بسهم في زيادة حجم الصادرات، لافتاً إلى أنه لابد من دعم الصادرات المصرية لأكثر من 8%، و دعم الصادرات يؤدي إلى تقليل التكلفة على السلع.

وأشار أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى، أنه يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية لأكثر من 100 مليار دولار.