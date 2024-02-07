رئيس الغرف التجارية بالجيزة: لابد من استقرار سعر الدولار في البنوك لتنخفض السلع|فيديو

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الدولة تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة، مؤكداً أن الدولة تقدم الدعمين المادي والعيني ، للمواطنين محدودي الدخل.

وأضاف أسامة الشاهد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يجب إلقاء عبء غلاء الأسعار على التجار فقط، لأن جميع القطاعات يوجد بها الملتزمين و الفاسدين، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في غلاء الأسعار هو الدولار.



وأشار أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى، أنه لابد من استقرار سعر الدولار في البنوك لتنخفض السلع، مؤكداً أن هناك قيودًا من البنوك بشأن الدولار مما يؤثر على تكلفة السلع.