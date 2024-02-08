وزير الزراعة: لأول مرة في التاريخ الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح إن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة كبيرة، مضيفًا :"عندنا إنتاج جيد، وله ضوابط ويوجد منتجين زراعيين على أعلى مستوى، والممارسات المتبعة تراقب من قبل وزارة الزراعة.



وأشار إلى أن الوزارة حققت طفرة كبيرة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، وتم رفع منظومة المعامل، بشكل مرجعي، حيث تعتمد في كثير من الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أنه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3.7 مليار دولار وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار.



وأوضح أن الوزارة تعمل على تدعيم القطاع الخاص، وهناك توسع في مشروعات القطاع الخاص، وهناك أراضي يتم طرحها من قبل الوزارة.

وأكمل: لأول مرة في التاريخ تغزو الموالح المصرية الأسواق اليابانية، متابعا: لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3.7 مليار دولار وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية والبطاطس المصرية في طريقها للبرازيل، مسترسلا: يتم تصدير 4 آلاف منتج زراعي لـ 160 دولة عبر العالم، معقبًا:" مفيش دولة في العالم عاملة حظر على المنتج الزراعي المصري.. وإحنا اللي أوقفنا تصدير البصل".

