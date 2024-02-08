عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: لأول مرة في التاريخ الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح إن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة كبيرة، مضيفًا :"عندنا إنتاج جيد، وله ضوابط ويوجد منتجين زراعيين على أعلى مستوى، والممارسات المتبعة تراقب من قبل وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن الوزارة حققت طفرة كبيرة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، وتم رفع منظومة المعامل، بشكل مرجعي، حيث تعتمد في كثير من الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة on، أنه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3.7 مليار دولار وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تدعيم القطاع الخاص، وهناك توسع في مشروعات القطاع الخاص، وهناك أراضي يتم طرحها من قبل الوزارة.

 

وأكمل: لأول مرة في التاريخ تغزو الموالح المصرية الأسواق اليابانية، متابعا: لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3.7 مليار دولار وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار.

ولفت إلى أن الموالح المصرية تغزو الأسواق اليابانية والبطاطس المصرية في طريقها للبرازيل، مسترسلا: يتم تصدير 4 آلاف منتج زراعي لـ 160 دولة عبر العالم، معقبًا:" مفيش دولة في العالم عاملة حظر على المنتج الزراعي المصري.. وإحنا اللي أوقفنا تصدير البصل".
 

الزراعة قطاع الزراعة الصادرات الزراعية الاتحاد الأوروبي الموالح المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

ترشيحاتنا

دعاء للميت ليلة الإسراء والمعراج.. يضيء قبره ويسعد قلبه ويغفر ذنوبه

اخبار مصر على مدار 24ساعة|السيسي يقر رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

قرار عاجل ضد زوجين بتهمة إنهاء حياة ابنهما وإلقاء جثمانه في القمامة بعين شمس

ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش.. خبير يكشف تلاعب إثيوبيا بالدلائل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ