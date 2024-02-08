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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: المركز المصري الألماني ينفذ دورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل|فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خصومات للمصريين بالخارج، على سعرالتذاكر الخاصة بالزوجة تصل إلى 25 % ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال، مشيرة إلى طرح شهادات دولارية 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف بذات العملة.

وزيرة الهجرة:الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة مؤخراً

 

وأضافت سها جندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة مؤخرا، مضيفة أنه سيتم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والغلال من خلال الشركة، وسيتم الاستثمار في المجال السياحي وزيادة الغرف السياحية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه بالنسبة للمركز المصري الألماني، فهو ينفذ دورات تدريبة لتأهيل الشباب لسوق العمل، لافتة إلى أنه تم تدريب 29 ألفا تم عمل معظمهم بالسوق المصرية وسفر نحو 2000 مصري إلى ألمانيا بعد تأهليهم جيدا ورفع الوعي بالمجتمع الألماني والتدريب في المصانع الألمانية قبل السفر لبرلين، برواتب كبيرة ومتابعة اندماجه مع المجتمع.

وزيرة الهجرة سعرالتذاكر خصومات شهادات دولارية السوق المصرية

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