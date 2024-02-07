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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الهجرة: محفزات كثيرة للمصريين بالخارج..ومليار و700 مليون دولار قيمة مبادرة السيارات|فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، مضيفة أن مليار و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

 وزيرة الهجرة: الوزارة تستهدف أكبر عدد من الجاليات المصرية في المبادرة


أضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن محاولات تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج المشاركين في المبادرة، والبدء في إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة .


وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن آخر موعد للتقديم في المبادرة هو شهر أبريل المقبل، موضحة أنه لن يكون هناك مد آخر للمبادرة وفقا للقانون، بعد مدها مؤخرا 3 أشهر.


وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تستهدف أكبر عدد من الجاليات المصرية في المبادرة، مناشدة المصريين بالخارج سرعة المشاركة في مبادرة السيارات، لافتة إلى أنه تم طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار من خلال منصة حكومية.

 

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