في ذكراها .. سر تسمية شادية بهذا الاسم

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت في 28 نوفمبر عام 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بعد أن ملأت الحياة فنا بصوتها العذب وأداؤها التمثيلى البسيط ما جعلها تلقب بالدلوعة.

حياة شادية

ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر، أو شادية، في 8 فبراير 1931 في منطقة الحلمية الجديدة بحي عابدين، حيث كان والدها يعمل مهندسًا زراعيًا، وكان عمله يستدعي وجوده على بعد خطوات من قصر عابدين.

سر تسمية شادية بهذا الاسم

وبعد رحيل شادية، قالت ناهد شاكر، ابنة شقيقها، إن جد الفنانة كان يتميز بالصوت العذب، وكان دائمًا يحب الغناء في المنزل، لافتة إلى أنه من علم شادية أصول الغناء على أغاني ليلى مراد.



وأضافت "ناهد"، خلال استضافتها ببرنامج «هنا العاصمة» عبر قناة CBC الفضائية، مع الإعلامية «لميس الحديدي»، أنها تعاقدت في بدايتها الفنية على فيلم باسم «هدى»، ثم ذهبت إلى حفلة عيد ميلاد لإحدى صديقاتها تدعى شادية، وهو ما جعلها تغير اسمها من هدى إلى شادية.



ومن جانبه قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن جميع الملحنين في هذا العصر تعاملوا معها أمثال محمد فوزي، ومنير مراد، وبيلغ حمدي، مؤكدًا أن أفضل المؤلفين الذين كتبوا لـ شادية فتحي قورة.