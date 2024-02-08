إيمي سمير غانم تفأجي شقيقتها دنيا بحضور مسرحيتها في السعودية

فاجأت الفنانة إيمي سمير غانم، شقيقتها دنيا في المملكة العربية السعودية، بحضورها لمشاهدة مسرحيتها الجديدة أنستونا.

نشرت إيمي، فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام قائلة : قبل ذلك فاجئت أبي وحضرت له عرض فني في السعودية، والعام الماضي فاجأت حسن زوجي، واليوم فاجأت دنيا".

وظهر في الفيديو السعادة على الفنانة دنيا سمير غانم، عندما رأت شقيقتها.

وتبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت إيمي سمير غانم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الكحلي، يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية لعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

https://www.instagram.com/reel/C3DuNtXreWX/?igsh=MW1yd2x6dDBmYTFl