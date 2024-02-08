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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء مهلة التقديم لعروض المزايدة على استغلال الذهب بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتهت اليوم مهلة تقديم العروض والمزايدات لشركة شلاتين للثروة المعدنية، المخصصة للشركات العالمية المتخصصة في مجال التعدين، للمشاركة في استغلال الذهب والمعادن المصاحبة بالبحر الأحمر. وتم تمديد المهلة للمرة الرابعة لإتاحة الفرصة لعدد من الشركات للمشاركة في المزايدة.

تهدف هذه المزايدة إلى جذب أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية للمشاركة في استغلال هذه الموارد الطبيعية في مصر، وتحقيق أهداف الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين.

تتضمن المناطق المعروضة للمزايدة خمس مناطق بالصحراء الشرقية بالبحر الأحمر، وتتوزع هذه المناطق على عدة مواقع مختلفة، حيث يمكن للشركات المشاركة في المزايدة اختيار المنطقة التي ترونها مناسبة لأعمالهم.

تشمل مراحل الاستكشاف في هذه المزايدة 6 سنوات، موزعة على ثلاث مراحل، كل مرحلة منها سنتان، مع فترة استغلال تصل إلى 20 عامًا قابلة للتمديد.

تشير التوقعات إلى أن دخول شركات عالمية للمزايدة سيسهم في تعزيز عمليات الاستخراج، نظرًا للخبرة والإمكانيات التي تتمتع بها هذه الشركات، مما يسهم في تحقيق عائد مالي كبير للبلاد.

تم تأكيد أن العروض المقدمة ستخضع لتقييم دقيق من قبل اللجنة المعنية، بهدف اختيار أفضل العروض التي تلبي متطلبات الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

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