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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "أثير الأرض" لنازلي مدكور بجاليري بيكاسو

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرضًا للفنون التشكيلية،  بجاليري بيكاسو،  بعنوان "أثير الأرض"، للفنانة التشكيلية نازلي مدكور، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الفنانين والمبدعين والمفكرين.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة: "إن معارض الفنون التشكيلية  تُساهم في إثراء المشهد الإبداعي، وتحقق التفاعل الثقافي والفني بين الجمهور والفنانين، وتعمل كذلك على تعزيز وترسيخ  الهوية الثقافية"، وهو ما تسعى وزارة الثقافة لتحقيقه باستثمار مفردات القوى الناعمة في هذا الصدد".

نازلي مدكور، هي فنانة تشكيلية مصرية، عُرضت لوحاتها فى مختلف عواصم العالم على مدى العقود الأربعة الماضية، صدر لها كتاب بعنوان "المرأة المصرية والإبداع الفني"،  يتناول إبداعات الفنانات التشكيليات المصريات، أدارت ورشًا فنية عديدة، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في مسابقات فنية، ورأست لجنة تحكيم صالون الشباب عام 2012. وقد ارتبطت أعمالها بالطبيعة التي تستنبط منها تشكيلاتها الفنية المفعمة بالمشاعر والمعاني الإنسانية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أثير الأرض التشكيلية نازلي مدكور الدكتور هشام عزمي والمبدعين والمفكرين

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