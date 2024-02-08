3 أيام صعبة.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة وظاهرة جوية غريبة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة اعتبارًا من اليوم الخميس حتى يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس

حالة الطقس الثلاثة أيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية التي تصدرها بشكل يومي، أن الثلاثة أيام المقبلة اعتبارًا من اليوم حتى يوم السبت المقبل، تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة (من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، كذلك من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين 10و11 درجة مئوية، كما من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في مصر، متوقعة أن تسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، تزامنًا مع أول أيام شهر أمشير والذي يبدأ من 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس. وتقع هذه الفترة في فصل الشتاء، وقد يصحبها بعض التقلبات الجوية، ونشاط رياح، وتكون الفترة الأولى من أمشير أكثر برودة عن الأخيرة، وتنخفض الحرارة فيها عن معدلاتها الطبيعية، وفقًا لهيئة الأرصاد.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان، من تكون الشبورة المائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت «الأرصاد» أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية، بينما تكون حالة البحرالأحمر خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 - 14

العاصمة الإدارية 23 - 11

6 اكتوبر 24 - 12

بنهــــا 23 - 14

دمنهور 23 - 14

وادى النطرون 24 - 13

كفر الشيخ 22 - 12

المنصورة 23 - 13

الزقازيق 24 - 14

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 22 - 13

دمياط 19 - 12

بورسعيد 19 - 11

الإسماعيلية 22 - 09

السويس 22 - 10

العريش 20 - 10

رفح 19 - 12

رأس سدر 22 - 11

نخل 21 - 03

كاترين 13 - 01

الطور 25 - 10

طابا 23 - 12

شرم الشيخ 26 - 16

الإسكندرية 21 - 10

العلمين الجديدة 21 - 11

مطروح 20 - 10

السلوم 21 - 10

سيوة 20 - 07

رأس غارب 25 - 14

الغردقة 25 - 15

سفاجا 26 - 14

مرسى علم 25 - 15

شلاتين 27 - 16

حلايب 23 - 15

أبو رماد 24 - 14

رأس حدربة 24 - 15

الفيوم 23 - 10

بني سويف 23 - 09

المنيا 24 - 08

أسيوط 23 - 08

سوهاج 24 - 07

قنا 27 - 09

الأقصر 26 - 08

أسوان 27 - 10

الوادى الجديد 26 - 10

أبوسمبل 27 - 10

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركزي الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة، بفعل تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت غانم، في تصريحات لها، أن البلاد تتعرض لكتل هوائية صحراوية، تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه مع حلول منتصف الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وتصبح الأجواء باردة.

ولفتت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية على الطرق السريعة والمناطق الزراعية، ومدن القناة ووسط وشمال سيناء.

وحذرت من الانخداع في الطقس، حيث تستمر هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتعود بعدها درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى، وكشفت أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تسجل 23 درجة مئوية، ومع فترات المساء تسجل بين 8 و9 درجات، وهي أجواء شديدة البرودة ليلًا.

ونوهت الأرصاد إلى أن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين المقبل تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبخصوص حالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، فوفقًا لما أوضحته الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، فإنها تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.