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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح الاعتماد المبدئي لـ21 منشأة طبية بأسوان

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

 أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة للهيئة في أسوان ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.


وأوضحت هيئة الرعاية الصحية - في بيان اليوم/ الخيمس/ - أن المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية تشمل وحدات طب أسرة "جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيما، البيارة، الشيخ مصطفى، الدقاديق، أبو سمبل، العوضلاب، جعفر الصادق، النزل، الشراونة، حاجر البصيلية، الكلح غرب، الشرفا، العلاقي، قسطل، الخزان غرب"، إضافة إلى مركزي طب أسرة "السيل كوم امبو".


وأشار البيان إلى إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التي تم اعتمادها قدمت ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء أسوان حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين.


وأكد الدكتور أحمد السبكي أن نجاح المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي هو تمهيد لحصولها على درجة الاعتماد بشكل نهائي، وهو ما يؤكد جودة وكفاءة المنشآت، وجودة مخرجات العمل ويعد ذلك مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.


وثمن كافة الجهود المبذولة لفرق العمل وكل من ساهم في وصول المنشآت لاجتياز معايير الاعتماد المبدئي وذلك بما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.

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